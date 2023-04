Kleve, Goch und Emmerich Schwimmbäder wollen Temperaturen wieder hochfahren

Im vergangenen Sommer wurden die Wassertemperaturen in vielen Schwimmbädern gesenkt, auch im Sternbuschbad in Kleve, dem Embricana in Emmerich und demGochNess war das so. Hintergrund war die Energiekrise: Nachdem Russland seine Gaslieferungen gekürzt hatte, rief Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am 26. Juni 2022 die zweite Stufe des Notfallplans Gas aus. Es sollte, wo immer das möglich war, Gas eingespart werden.