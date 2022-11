Zum Ende des Jahres Kreis Kleve stellt eigene Corona-Impfungen ein

Zum Jahreswechsel laufen in Nordrhein-Westfalen die von den Kommunen organisierten öffentlichen Corona-Schutzimpfungen aus – auch im Kreis Kleve. Die vorerst letzten öffentlichen Impfangebote der Koordinierenden COVID-Impfeinheit finden in der Zeit vom 28. November bis 17. Dezember in allen 16 kreisangehörigen Städten und Gemeinden statt. Das Angebot richtet sich an alle Personen ab fünf Jahren.