Grenzüberschreitende Pläne Wie Stefan Rouenhoff organisierte Kriminalität bekämpfen will

Dafür setzen sich die Bundestagsabgeordneten setzen sich die Bundestagsabgeordneten aus der Grenzregion bereits seit Jahren ein. Sie schreiben: „In der deutsch-niederländischen Grenzregion stehen heute neben dem Rauschgifthandel Geldautomatensprengungen sowie Waffen- und Geldschmuggel auf der Tagesordnung. Leider ist das, was heute durch stichprobenartige Aufgriffe aufgedeckt wird, nur die Spitze des Eisbergs. Umso wichtiger ist es, die deutsch-niederländische Polizei- und Zollzusammenarbeit in einem Gemeinsamen Zentrum zu systematisieren. Hier können die Strafverfolgungsbehörden beider Länder nach dem Prinzip der ‚zusammengeschobenen Schreibtische‘ reibungslos kooperieren, Informationen schnell austauschen, Polizeieinsätze grenzüberschreitend koordinieren und ein Gesamtlagebild erstellen. Mit der Bündelung von Fahndung, Ermittlung und Auswertung an einem Standort kann die Analyse und Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in der Grenzregion so auf ein neues Niveau gehoben werden.“