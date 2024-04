Posse um Niersexpress „Wir nehmen die Ampel-Regierung und die Deutsche Bahn beim Wort“

Deutliche Kritik üben Rouenhoff und Plum an der Ampel-Regierung und der DB AG, die nach wie vor keine Verantwortung für das Bahnchaos übernehmen wollen, so teilen die Bundespolitiker mit. So weiche die Bundesregierung in ihrer Antwort vielen Fragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bewusst aus. Völlig unverständlich sei zum Beispiel bis heute, warum es trotz des Bahnchaos nach Ende der Modernisierungsarbeiten neun Monate lang keine Kommunikation zwischen der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA), und der Deutschen Bahn gegeben hat. Die Frage hiernach werde auch auf die Kleine Anfrage hin bewusst nicht beantwortet, so die Christdemokraten.