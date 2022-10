Einrichtungen werden angeschrieben : Kreis Kleve startet Umfrage zu kritischer Infrastruktur

Kreis Kleve Der Kreis Kleve trägt wichtige Informationen für den Fall einer möglichen Energiemangellage zusammen. Zahlreiche Betriebe, Einrichtungen und Praxen der sogenannten kritischen Infrastruktur erhalten in den kommenden Tagen einen Brief oder eine E-Mail.

In dem Schreiben ist die Bitte enthalten, sich an einer Online-Umfrage zu beteiligen. Angeschrieben werden unter anderen die Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Pflege- und Seniorenheime sowie landwirtschaftlichen Betriebe im Kreisgebiet. In den kommenden Wochen könnten gegebenenfalls weitere Einrichtungen folgen.