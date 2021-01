Kreis Kleve : Start des Impfzentrums muss verschoben werden

Kreis Kleve Das Land NRW verhängt wegen Lieferproblemen von Biontech einen Impfstopp für Krankenhäuser, auch das Impfzentrum im Kreis Kleve ist betroffen. Dort soll es nun erst am 8. Februar losgehen.

Die Freude über den gelungen Impfstart in den Kliniken im Kreis Kleve war groß – darin mischte sich dann aber die Ernüchterung: Das Land NRW hat einen sofortigen Impfstopp in Krankenhäusern verhängt. Grund seien Lieferprobleme des Herstellers, wie es heißt. „Die von Biontech aktuell mitgeteilten geänderten Liefermengen machen zwingend eine Änderung der Impfplanung erforderlich“, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsministeriums an die Koordinierungsstellen der Impfzentren in NRW. Die für Mittwoch und Donnerstag bestellten Impfstoffe für Krankenhäuser könnten bereits „nicht mehr ausgeliefert werden“.