„An Leistungsgrenze angelangt“ Städte bleiben auf Kosten für Geduldete sitzen

Es ist nicht nur die Anzahl anerkannter Flüchtlinge und Asylbewerber, die in Deutschland seit Jahren steigt. Weil nur wenige Abschiebungen stattfinden, wächst auch die Gruppe der Geduldeten. Dabei handelt es sich um ausreisepflichtige Ausländer, deren Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Das heißt: Die Abschiebung wird ausgesetzt, der Aufenthalt geduldet. Derzeit gibt es in der Bundesrepublik 224.768 Geduldete. Wie der Kreis Kleve auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, leben allein 906 davon in der Region.