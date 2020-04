Corona-Krise im Kreis Kleve : Kommunen begrüßen Maskenpflicht

Kreis Kleve Die hiesigen Bürgermeister befürworten die ab Montag in NRW geltenden Regelungen. Bürger müssen dann beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr Masken tragen. Die Einhaltung der Vorschriften wird kontrolliert.

Auch in Nordrhein-Westfalen gilt von Montag an eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Die Bürgermeister der hiesigen Städte und Gemeinden begrüßen die Anordnung.

Am Dienstag hatte noch die Bürgermeisterkonferenz des Kreises Kleve darüber beraten, ob die hiesigen Kommunen möglicherweise einen Alleingang vollziehen und die Maskenpflicht von sich aus einführen sollten. Doch obwohl die Bürgermeister sich überwiegend für die Maskenpflicht aussprachen, wollten sie diese doch nicht von sich aus einführen. Zum einen gab es eine Empfehlung des Städte- und Gemeindetages, davon abzusehen, und zum anderen wollte man wohl keinen Präzedenzfall schaffen, der möglicherweise von den Kommunen alleine kaum umzusetzen gewesen wäre. Während die Bürgermeisterkonferenz am Freitag erneut beraten wollte, ist sie durch die landesweite Regelung inzwischen vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing hält die Maskenpflicht für „extrem sinnvoll“. Die Anordnung sei „sehr vernünftig. Es geht darum, andere zu schützen und es geht um Solidarität“, sagte Northing auf Anfrage. Einen Vorrat an Masken, den die Stadt an Bürger ausgeben könne, gebe es nicht. „Jeder Bürger ist mündig und selbst in der Pflicht“, betont Northing.