KREIS KLEVE : Sportabzeichen gibt’s wieder ab 2022

KREIS KLEVE Der Wettbewerb setzt dieses Mal aus. Veranstalter planen eifrig fürs nächste Jahr. Knapp 500 Menschen aus dem Kreis Kleve haben in der Vergangenheit am Sportabzeichen. Wettbewerb teilgenommen.

„Knapp 500 Menschen aus dem Kreis Kleve haben in der Vergangenheit am Wettbewerb teilgenommen. Die Förderung der Gesundheit ist und bleibt ein wichtiges Thema!“, sagt Wilfried Bosch, Vorstandsmitglied der Volksbank an der Niers. Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kleverland, ergänzt: „Das gemeinsame Sportabzeichen stärkt nicht nur die persönliche Fitness, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl in den teilnehmenden Betrieben und Vereinen. Mit einigen Neuerungen wollen wir daher zukünftig noch mehr Sportbegeisterte aus der Region erreichen.“