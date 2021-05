Nach Minister-Aussage : Kreis-SPD will Kita-Beiträge für Juni und Juli streichen

Kreis-SPD will Kita-Beiträge für Juni und Juli streichen

Kreis Kleve NRW-Familienminister Joachim Stamp hat im Landtag eine Entlastung der Familien bei den Kita-Beiträgen in Aussicht gestellt. Die SPD-Kreistagsfraktion hat nun einen Antrag auf Dringlichkeitsentscheidung eingereicht.

(lukra) Im Januar hatte die Kreisverwaltung bereits auf die Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege verzichtet. Die SPD-Kreistagsfraktion hat nun einen Antrag auf Dringlichkeitsentscheidung eingereicht, in dem sie den Verzicht auch für die Monate Juni und Juli im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes fordert. Das betrifft auch die Angebote der offenen Ganztagsschule im Primarbereich.

SPD-Kreistagsfraktionschef Jürgen Franken: „NRW-Familienminister Joachim Stamp hat im Landtag eine Entlastung der Familien bei den Kita-Beiträgen in Aussicht gestellt und die Eltern per Elternbrief entsprechend informiert und darin ausgeführt, dass das Ministerium den Kommunen angeboten habe, für zwei Monate keine Elternbeiträge zu erheben“, sagt Franken. „Wir wollen, dass das der Kreis Kleve wie im letzten Jahr und in diesem Jahr bereits im Januar jetzt auch entsprechend umsetzt.“