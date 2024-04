Diskussion im Kreis Kleve SPD macht Nationalpark-Bewerbung zur Windkraft-Frage

Am 23. April stimmt der Kreistag in Rees über eine mögliche Bewerbung des Reichswalds als zweiter Nationalpark in NRW ab. Die CDU hatte sich bereits gegen eine Bewerbung ausgesprochen, Grüne und SPD sind dafür. Andere Parteien und Gruppen haben sich offiziell noch nicht entschieden, waren in der Vergangenheit aber durchaus skeptisch. Von den vier betroffenen Kommunen hatten sich mit Goch und Kranenburg zwei gegen eine Bewerbung ausgesprochen. Lediglich in Kleve votierte man für eine Bewerbung. In Bedburg-Hau gab es kein Stimmungsbild in die eine wie in die andere Richtung. Im Findungsprozess hatte es außerdem zahlreiche Eingaben für und gegen eine Bewerbung gegeben.