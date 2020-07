Corona-Förderung im Kreis Kleve : Sparkasse stockt Vereinshilfen auf

Kleve Die Corona-Fördermittel werden um 25.000 Euro auf insgesamt 75.000 Euro erhöht. Das sei möglich, weil viele Vereine zugunsten anderer ihren Verzicht erklärt hätten.

Aber auch überraschende Schreiben mehrerer Vereine fanden sich in der Post: Sie bedankten sich für das Angebot, wollten aber selbst keinen Antrag stellen. Sie seien bis jetzt ohne große Einbußen durch die Krise gekommen und würden anderen, die die Unterstützung vermeintlich nötiger hätten, nichts wegnehmen wollen. Der Vorstandsvorsitzende Michael Wolters sagt: „Unser Leitspruch ,Gemeinsam da durch’ wird durch diese Verzichte bekräftigt und zeigt, wie groß Zusammenhalt sein kann.“ Diese Solidarität habe zu der Entscheidung geführt, den Fördertopf um weitere 25.000 auf 75.000 Euro aufzustocken. Gleichzeitig räumt er ein: „Uns ist klar, dass wir auch damit nicht allen Organisationen in vollem Umfang helfen können.“

Ausgefallene Spiele oder Turniere, abgesagte Dorf- oder Schützenfeste, geplatzte Konzerte oder Auftritte, geschlossene Sozial- und Kultureinrichtungen: Die Gründe für entgangene Einnahmen während der Corona-Krise sind vielfältig – und das bei weiter anfallenden Kosten. Bei einigen Vereinen kämen zusätzliche Ausgaben für die Umsetzung von Hygienemaßnahmen oder die Digitalisierung hinzu. Zugleich zeige sich, wie bunt und groß das Angebot an Veranstaltungen ist, die die Region bereichern. In allen Bereich würde die Sparkasse einen Beitrag leisten wollen, um ehrenamtlich tätigen Organisationen unter die Arme zu greifen. Gleichzeitig solle Mut gemacht werden, Engagement aufrecht zu erhalten. Zudem würden vor allem Ideen für die Rückkehr aus dem Lockdown, andererseits die Kreativität von Vereinen, die sich in den vergangenen Monaten besonders engagiert hätten, unterstützt. Dazu zählten unter anderem Einkaufs- und Besuchsdienste, Näher von Schutzmasken oder Sänger vor Seniorenheimen.