Arbeitsmarkt-Bericht August 2019 : Sommerpause sorgt für mehr Arbeitslose im Kreis

Im August waren im Kreis Kleve 8819 Menschen arbeitslos gemeldet.

„Im Kreis Kleve hat die Arbeitslosigkeit wie im Nachbarkreis Wesel zum Vormonat um 1,5 Prozent zugelegt. Diese Entwicklung hat saisonale Gründe, ist im üblichen Rahmen und nicht besorgniserregend. Gegenüber dem Vorjahr stellt sich die Situation besser dar, was insbesondere für langzeitarbeitslose Menschen gilt. Die Unternehmen im Kreis Kleve halten sich aktuell noch mit der Meldung neuer Stellen zurück. Unabhängig davon, ob man neue Kräfte einstellen möchte oder nicht, sollte man auch den Wissensstand seiner Beschäftigten im Blick behalten. Vielfach gibt es Anpassungsqualifizierungen, in denen neue Kenntnisse vermittelt werden. Diese Investition können wir finanziell unterstützen“, betont der stellvertretende Arbeitsagenturleiter Damian Janik.

Darüber hinaus weist die Bundesagentur für Arbeit monatlich die Unterbeschäftigung aus. Als Unterbeschäftigte zählen nicht nur Arbeitslose, sondern auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit. Im August hat sich die Zahl der Unterbeschäftigten im Kreis Kleve um 22 Personen (+0,2 Prozent) auf 11.238 erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 791 Unterbeschäftigte weniger (-6,6 Prozent). Die Arbeitgeber im Kreis meldeten im zurückliegenden Monat 432 offene Stellen. Insgesamt sind 3176 Stellen zu besetzen, 113 Stellen oder 3,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. 58,4 Prozent der Stellen (1856) richten sich an Fachkräfte, weitere 12,3 Prozent (391) an Spezialisten und Experten. Für Helfer sind knapp 30 Prozent (929) aller Stellen gemeldet.