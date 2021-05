Kostenpflichtiger Inhalt: Vergleich der Kommunen : So unterschiedlich sind die Friedhofsgebühren im Kleverland

Der städtische Klever Friedhof bietet viele verschiedene Bestattungsformen, neben den hier genannten auch ein Aschestreufeld und Baumgrabstätten. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Kreis Kleve Je nach Ort sind die Grabkosten auf kommunalen Friedhöfen unterschiedlich. Während man in Goch am meisten zahlen muss, sind die Gebühren in Uedem am geringsten. Doch wieviel muss man in Kleve zahlen? Wir vergleichen Städte und Gemeinden im Kleverland.