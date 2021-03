Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismusbranche im Kreis Kleve : „Goldene Sonne“ soll wieder strahlen

In netter Gesellschaft an festlich gedeckten Tischen sitzen und einem bunten Bühnenprogramm zusehen – darum geht’s immer wieder bei der Gala „Goldene Sonne“ in Kalkar. Im Spätsommer soll’s die nächste Ausgabe geben, „irgendwie“, sagt Sonnenklar-Chef Andreas Lambeck. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Der Niederrhein Tourismus will die Region nach vorne bringen. In der Corona-Zeit geht’s, was das Reisen angeht, allerdings eher rückwärts. Neue Angebote zum Wandern und Radfahren sind verfügbar, Gala ist in Planung.