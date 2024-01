Viel Arbeit für die Polizei im Kreis Kleve Glatteis im Kreis Kleve – 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Hinzu kommt ein Unglück, bei dem sich eine junge Frau schwer verletzte. Die 19-Jährige aus Kleve war am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr von Kleve aus in Richtung Rheinbrücke Emmerich unterwegs. An der Kreuzung Emmericher Straße / Huisberdener Straße in Warbeyen kam sie mit ihrem Wagen wegen des Glatteises von der Straße ab. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte auf die linke Seite und fuhr gegen den Mast eines Verkehrszeichens. „Dabei wurde die Frau schwer verletzt“, so eine Polizeisprecherin.