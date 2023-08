Überraschende Unterschiede So teuer sind Abfall und Abwasser im Kreis Kleve

Kreis Kleve · Der Bund der Steuerzahler hat die Müll- und Abwassergebühren der Städte in Nordhrein-Westfalen miteinander verglichen. Abwasser in Bedburg-Hau ist besonders günstig, in Goch und Uedem teuer. Abfallentsorgung ist in der Region vergleichsweise günstig.

24.08.2023, 05:50 Uhr

Der Bund der Steuerzahler hat die Müll- und Abwassergebühren der Städte in NRW miteinander verglichen. Foto: Schönmackers Umweltdienste GmbH

Von Maarten Oversteegen

Der Bund der Steuerzahler hat die Abfall- und Abwassergebühren für alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen verglichen – und große Unterschiede festgestellt, auch im Kreis Kleve. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.