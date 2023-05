Zahlen für den Kreis Kleve Frauen werden mit über 40 Mutter – keine Seltenheit mehr

Zwei Geburtenstationen im Kreis Kleve gibt es: in Kleve und in Geldern. „Schwangerschaften sind natürlich sehr individuell – viele Faktoren beeinflussen den Verlauf“, sagt Christian Weßels, Sprecher des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, zu dem auch das Klever Krankenhaus gehört. „Auch wir merken in unserer Geburtsklinik, dass Frauen heute oft deutlich später Mutter werden“, sagt Weßels. „Späte Mütter, über 35, über 40, brauchen medizinisch mitunter eine engmaschigere Versorgung. Darauf sind wir bestens vorbereitet.“