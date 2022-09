Im Kreis Kleve : SkF mit neuem Vorstand

Kreis Kleve Die Vorstandsvorsitzende Maria Lamers legte ihr Amt nieder. Ihre Nachfolgerin ist Inga Veeger. Lamers wurde in Feierstunde von ihren Vorstandskolleginnen und den Mitarbeitern des SkF verabschiedet.

In den zwölf Jahren, in denen Lamers im Vorstand war, habe sich der SkF Kleve enorm entwickelt, so Zoller. 2014 wurde der Fachdienst Ambulant Betreutes Wohnen für Frauen eingerichtet. Er hat mittlerweile elf Mitarbeiterinnen, und 106 Frauen werden hier betreut. 2018 wurde der SkF Kevelaer mit über 60 Ehrenamtlichen mit dem SkF Kleve verschmolzen. 2016 und 2019 wurden gemeinsam mit anderen katholischen Trägern im Kreis Kleve Projekte für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen beantragt und erfolgreich durchgeführt oder in Angriff genommen. 2021 war der Start für den Umbau eines Übergangswohnhauses mit fünf Wohnungen für Frauen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und ihren Kindern.