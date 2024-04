Angebot im Kreis Kleve Sexualisierte Gewalt – Anzahl der Fälle bei Fachstelle fast verdoppelt

Es sind Eltern, die einen Verdacht äußern. Lehrer, die in der Schule etwas gehört haben oder Jugendamtsmitarbeitende. „2023 haben wir beim Caritasverband Kleve 70 Fälle in der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Kreis Kleve registriert. Damit hat sich die Anzahl innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt“, sagt Katja Kleinebenne. Die Diplom-Psychologin, Familientherapeutin und Traumaberaterin ist das Gesicht der Fachberatungsstelle in Kleve. Seit vielen Jahren deckt sie schon den Bereich der sexualisierten Gewalt in der Caritas-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien ab, sie weiß mit der sensiblen Thematik umzugehen. Daher lag es für die Verantwortlichen auch nahe, dass Katja Kleinebenne zum 1. Januar 2022 die Fachberatung mit einer halben Stelle beim Caritasverband Kleve übernimmt. Ihr Pendant beim Caritasverband Geldern-Kevelaer heißt Alexandra Ludzinski. Sie hat im Laufe des Jahres 2022 die Arbeit in der Fachberatungsstelle aufgenommen. Die Kosten dafür übernehmen zu 80 Prozent das Land NRW, die restlichen 20 Prozent tragen die Kommunen im Kreis Kleve.