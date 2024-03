Modellprojekt startet Kreis Kleve setzt erstmals neuen „Blitzerpanzer“ ein

Der Kreis Kleve startet ein Modellprojekt zur Überwachung der Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Zum 1. April 2024 beginnt die halbjährige Testphase eines so genannten „Enforcement Trailers“. Gemeint ist eine „semistationäre“ Messanlage in einem Anhänger, der an einer der Unfallhäufungsstellen im Kreisgebiet vorübergehend stehenbleiben wird. Der Anhänger, ausgestattet mit modernster laserbasierter Messtechnik, lässt sich bewegen und flexibel am Straßenrand aufstellen. Bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird ein Foto erstellt und per Datenfernübertragung an den Kreis Kleve übermittelt.