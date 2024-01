Die Fälle häufen sich Serie von Autoaufbrüchen im Kreis Kleve

In Kleve gab es auch gleich mehrere Fälle. An der Klombeckstraße wurde aus einem Fiat Ducato unter anderem eine Flex, eine Bohrmaschine und eine Handkreissäge gestohlen. An der Veldeckestraße stahlen die Unbekannten aus einem Hyundai Geld und Ausweis und in Kleve Materborn wurde ein VW Golf an der Alexanderstraße aufgebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem den Fahrzeugschein sowie einen USB-Stick.