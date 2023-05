Nistplätze gesucht Schwalben werden immer seltener – Nabu zeichnet Häuser aus

Mittlerweile sind die Bestände kontinuierlich zurückgegangen. Im NRW-Atlas der Brutvögel beziffern Fachleute den Rückgang bei Mehl-schwalben mit 45 Prozent seit den 1990er Jahren. Beide Schwalbenarten, die an Höfen und Häusern brüten, stehen heute in Nordrhein-Westfalen als gefährdet auf der Roten Liste. Wenn die Langstreckenzieher im April nach Tausenden Flugkilometern aus Afrika in unseren Breiten ankommen, erleben die ortstreuen Schwalben häufig eine Überraschung: Früher genutzte Viehställe sind verschwunden oder verschlossen, ihre Nester wurden von Hauswänden entfernt oder Netze hindern sie am Anflug an ihre Brutplätze. Hinzu kommt, dass den Schwalben oft das Baumaterial fehlt.