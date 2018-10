Kreis Kleve: Schützen feiern zum Jahresabschluss ihre Besten

Kreis Kleve-Hasselt Zum feierlichen Abschluss der Schießsaison 2017/2018 haben sich die Vereine der Kreis Klever Schützenvereinigung im großen Festzelt in Hasselt getroffen. Die Fahnen von über 30 angeschlossenen Vereinen bildeten in der Dämmerung eines herrlichen Oktobertages eine eindrucksvolle Kulisse.

Nun kam die Veranstaltung zu den Preisverleihungen - dem Sinn und Zwecke des Herbstfests. In der Jugendabteilung errang im Luftgewehrschießen (Freihand) der BSV Kalkar (1198 Ringe) den ersten Platz. Gesamt-Einzelsieger wurde Celine Hendricks mit 421 Ringen. Die Sieger im LG-Schießen auf Stange lauten SchV Kalkar (779 Ringe/A-Klasse) und der BSchV Schottheide (758 Ringe/B-Klasse). Jahresbestschütze ist Sandra Maaßen vom SchV Düffelward mit 198 Ringen. Im Kleinkaliberschießen siegten wie in den Vorjahren die Jugendlichen vom SchV Düffelward (553 Ringe) vor dem SchV Keeken (489 Ringe). Bester Einzelschütze ist der Vorjahreszweite Jannis Heilen (134 Ringe, SchV Düffelward).

Die Senioren des SchV Pfalzdorf (774 Ringe) belegten den vorderen Platz des LG-Schießens, in der A-Klasse war der SchV Kranenburg (772 Ringe) zweitplaziert. Im KK-Schießen gingen die Preise an den BSchV Till-Moyland (A-Klasse/389 Ringe) und den SchV Keeken II (D-Klasse/389 Ringe). In der Einzelwertung siegten Hans Jakob Hetzel (LG/SchV Pfalzdorf) und Willi Geurtz (LG/SchV Kessel-Nergena) mit 197 Ringen und Manfred Dercks mit 100 Ringen (KK/BSchV Hasselt-Qualburg) vor Ulrich van Wickeren (KK/SchV Rindern/99 Ringe).

Bei den Luftgewehrschützen siegte wieder unangefochten der SC Hommersum (1529 Ringe/Freihand). Markus Bauer vom SC Hommersum ist (wieder mal) Einzelsieger im LG-Schießen (440 Ringe) mit einer um elf Ringe gesteigerten Leistung. Luftgewehr auf Stange entschieden die Schützen aus Hasselt-Qualburg (1179 Ringe) für sich; und mit Christian Schoofs kommt auch der beste Einzelschütze von dort (299 Ringe). In den KK-Wettbewerben siegte mit einer auf 562 Ringe gesteigerten Leistung wiederholt der BSchV Till-Moyland. In Andreas Verhoeven wurde derweil ein Schütze des SG Zyfflich Einzelsieger (144 Ringe).

Die nächsten Veranstaltungen der Kreis Klever Schützenvereinigung sind: Am 26. Oktober 2017 die Schießleiterbesprechung um 19:30 Uhr in der Gaststätte Jakobs in Till-Moyland, am 05. Mai 2019 das Kreis-Königs- und Prinzen-Schießen und am 12. Oktober 2019 das alljährliche Herbstfest der KKSV.