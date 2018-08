Kreis Kleve: Schüler mit Migrationshintergrund

Ausländische Schüler im Kreis Kleve : Jeder vierte Schüler hat Migrationshintergrund

Kreis Kleve 24 Prozent der Kinder auf Allgemeinbildenden Schulen im Kreis Kleve haben eine Zuwanderungsgeschichte.

Die Zahl der ausländischen Schüler an den Schulen im Kreis Kleve steigt kontinuierlich. Inzwischen hat jeder vierte Schüler an den Allgemeinbildenden Schulen des Kreises einen Migrationshintergrund: 24 Prozent der 30.899 Kinder an diesen Schulen haben eine Zuwanderungsgeschichte, sind im Ausland geboren und nach Deutschland eingewandert oder haben mindestens ein Elternteil, das im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert ist und/oder eine Familie, in der die Verkehrssprache nicht Deutsch ist.

Das sagen die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW für das Schuljahr 2017/18, die das Landesamt an den Schulen abfragte. Die Zahlen liegen seit Dienstag vor. Insgesamt sind das im Kreis Kleve 7419 Kinder, dazu zählen Kinder, die als Flüchtlinge kommen, solche, die aus dem nichteuropäischen und europäischen Ausland kommen (beispielsweise aus den benachbarten Niederlanden, die die mit Abstand größte Gruppe an Mitbürgern mit Migrationshintergrund nicht nur in der Kreisstadt Kleve stellen). Zählt man die Schülerzahlen des Berufskollegs hinzu, sind es 22,8 Prozent aller 39.388 Schüler, nämlich 8977 Jungen und Mädchen.

Landesweit ist der Anteil deutlich höher: Ein Drittel (35,3 Prozent) der Schüler an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (ohne Freie Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs) in Nordrhein-Westfalen hatte im Schuljahr 2017/18 eine Zuwanderungsgeschichte. Das waren 1,7 Prozentpunkte mehr als im Schuljahr 2016/17 (33,6 Prozent), so IT.NRW. Die Städte Gelsenkirchen (51,5 Prozent) und Duisburg (50,5 Prozent) verzeichneten die höchsten Anteile, in den Kreisen Borken (17,8 Prozent) und Coesfeld (16,4 Prozent) waren die Quoten am niedrigsten.



zurück

weiter

Sehr unterschiedlich ist auch im Kreis Kleve die Verteilung der ausländischen Schüler auf die unterschiedlichen Schulformen. Den höchsten Ausländeranteil haben die Grundschulen mit knapp einem Drittel aller Schüler, nämlich 30,8 Prozent. Es folgen die Sekundarschulen mit 30,5 Prozent und schließlich die Gesamtschulen mit einem Ausländeranteil von 28,3 Prozent und die Hauptschulen mit 26,1 Prozent.