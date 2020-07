Kreis Kleve : Reihentestungen bei Leiharbeitern sind abgeschlossen

Die Reihenuntersuchungen des Kreises bei Leiharbeitern sind abgeschlossen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Kreis Kleve Wie der Kreis Kleve am Montag mitteilte, wurden in zwei Testreihen zwischen 31. Mai und 24. Juni insgesamt 1565 Testungen an Zeitarbeitern durchgeführt.

