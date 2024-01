Angebote im Kreis Kleve Initiative für mehr Pflanzenvielfalt

Kreis Kleve · Mehrere Volkshochschulen und Büchereien des Kreises, Vereine und die Hochschule bieten in einem gemeinsamen Projekt Workshops und Vorträge über Biodiversität an. Auch der private Anbau wird gefördert. Was das Programm bietet.

30.01.2024 , 05:15 Uhr

Im Tropenhaus finden sechs Veranstaltungen des Projekts statt. Professor Jens Gebauer (r.) zeigt bei einer Führung eine Kakaofrucht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Antje Thimm