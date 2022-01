Soziales im Kreis Kleve : Projekt hilft bei drohender Wohnungslosigkeit

Kreis Kleve Die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften ist im Dezember leicht gesunken. Ein Projekt im Kreis Kleve kümmert sich um Mieter, die in Notlagen geraten. Wer dahinter steckt und wo die Helfer ansetzen.

(RP) Der aktuelle Bericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchende zeigt, dass die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften im Dezember 2021 weiter leicht gesunken ist ,und zwar auf nunmehr 7319 (-22). Von den 13.082 Betroffenen sind 9742 erwerbsfähig, bei den verbleibenden 3340 handelt es sich in der Regel um Kinder. Die Zahl der Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt, die in der Statistik nach einer dreimonatigen Wartezeit erfasst werden, lag im August 2021 bei insgesamt 461. 367 Integrationen erfolgten in sozialversicherungspflichtige Arbeit, weitere 94 in Minijobs.