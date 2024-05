Übersicht für 2024 Das sind die Volksläufe und Triathlon-Events im Kreis Kleve

Ob Marathon, Duathlon oder Triatlon – so lange Distanzen verlangen Athleten alles ab, erfordern ein hohes Maß an Vorbereitung und oft auch an Geld für die Startgebühren. Das ist selbst Sportbegeisterten oft zu intensiv. Gediegenere Lauffreunde müssen aber nicht auf Sammelstarts und das gesamte Event um einen Lauf verzichten – denn das bieten auch Volksläufe. Wie ambitioniert man es angehen möchte, können Läufer selbst entscheiden. Für den Sommer stehen wieder einige Läufe in unserer Region an. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.