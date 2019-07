Arbeitslosigkeit : Positives erstes Halbjahr auf dem Arbeitsmarkt

Kreis Kleve Die Arbeitslosigkeit im Juni ging um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 682 Personen oder 7,5 Prozent niedriger.

Im Juni waren im Kreis Kleve 8434 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 163 Personen oder 1,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Arbeitslosigkeit um 682 Personen oder 7,5 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 5,5 Prozent.

Die Arbeitgeber im Kreis Kleve meldeten im zurückliegenden Monat 513 offene Stellen. Insgesamt sind derzeit 3.331 Stellen zu besetzen, 338 Stellen oder 11,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die meisten Stellen wurden in den Bereichen Handel, Gesundheits- und Sozialwesen, im Verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe, im Gastgewerbe und in der Arbeitnehmerüberlassung gemeldet.

„Mit einer aktuellen Arbeitslosenquote von 5 Prozent ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Kleve weiterhin positiv“, betont der stellvertretende Agenturleiter Damian Janik. Sowohl die Jugendarbeitslosigkeit als auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegen deutlich unter den Werten des Vorjahres. Insgesamt konnten im ersten Halbjahr 2019 knapp 3400 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden und eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufnehmen. Damit zeigte sich der Arbeitsmarkt für arbeitslose Bewerber fast so aufnahmefähig wie im ersten Halbjahr 2018. „Wir werben weiterhin bei den Arbeitgebern dafür, die Möglichkeiten durch das neue Qualifizierungschancengesetz zu nutzen, um ihre Beschäftigten weiterzubilden oder auszubilden. Dies können auch ganz neu eingestellte Mitarbeiter sein“, so Janik.