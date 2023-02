Warnung für die Karnevalstage K.O.-Tropfen im Kreis Kleve – Polizei bestätigt Verdachtsfälle

Nach der Einnahme treten oftmals Schwindel und Übelkeit auf, so, als hätte man zu viel getrunken. Das Opfer kann sich auch zunächst noch bewegen und normal reden, ist jedoch bereits leicht manipulierbar. Täter nutzen dies aus, um sexuellen Missbrauch zu begehen, Opfer werden dann an einen anderen Ort gebracht. Besonders fatal: Nach dem Aufwachen können sich Opfer an das Geschehene nur vage oder bruchstückhaft erinnern.