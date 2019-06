Kleve : Polizei warnt in Apotheken vor falschen Kollegen

Hauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau (l.) und Juliana Schwarzkopf, Leiterin der Löwen-Apotheke, bei der Übergabe der Infomaterialien. Foto: Polizei Kleve

Kreis Kleve Auf Plakaten in den Läden im Kreis Kleve erläutert die Polizei den Kunden, was zu tun ist, wenn Telefonbetrüger anrufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Kampf gegen Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, geht die Polizei Kleve jetzt neue Wege: Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau hat in den vergangenen Wochen die Apotheken im Kreisgebiet aufgesucht und dort Informationsmaterial hinterlegt. „In den Apotheken ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, unsere Zielgruppe potentieller Opfer zu erreichen“, so die Polizeibeamtin. Und die Rückmeldungen der Apotheken gibt ihrem Ansinnen Recht: In allen 62 Apotheken im Kreis Kleve liegen jetzt die sogenannten Telefonkarten aus, auf denen die Verhaltenshinweise bei betrügerischen Anrufen zu lesen sind.

Der Hintergrund: Die enorm große Summe von zwölf Millionen Euro haben Telefonbetrüger, die sich als Polizisten ausgaben, im letzten Jahr allein in Nordrhein-Westfalen erbeutet. Das Vorgehen der Täter erfolgt laut Polizei einem bestimmten Schema: Sie haben sich auf ältere Menschen spezialisiert, die sie in oftmals stundenlange Telefonate verstricken. Die Betrüger gaukeln ihren Opfern angeblich bevorstehende Einbrüche vor und versprechen ihnen, ihr Bargeld oder Wertsachen sicher zu verwahren. Mit dem Ergebnis, dass die Senioren teils um ihr gesamtes Erspartes gebracht werden. Auch im Kreis Kleve gab es in der Vergangenheit Fälle dieser Art.

Deswegen hat die Kriminalprävention der Polizei Kleve nun die Kampagne ins Leben gerufen. Sie wird flankiert von Postern und Info-Flyern. Auch Juliana Schwarzkopf, Filialleiterin der Löwen-Apotheke, unterstützt die Aktion. Sie hat schon mehrmals um Nachschub der Druckerzeugnisse gebeten.

Kommissarin Bodden-Bergau will mit der Maßnahme so viele Senioren wie möglich erreichen. Sie appelliert auch an Angehörige, ihre älteren Familienmitglieder über die Betrugsmasche zu informieren. Die Telefonkarte gibt es als Download auf der Internetseite der Polizei Kleve. Wer mag, kann sie ausdrucken und bei den Eltern oder Großeltern neben das Telefon legen.

(RP)