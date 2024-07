Fehler entdeckt Kreis Klever Polizei stoppt Einsatz von Lasermessgeräten

Wie aus der LZPD-Verfügung an die Polizeibehörden hervorgeht, waren beim Gerät vom Typ „TrueSpeed, LTI 20-20“ bei Testmessungen Abweichungen von drei Kilometern pro Stunde aufgefallen. Die Folge: „Lasermessgeräte des oben benannten Typs sind daher mit sofortiger Wirkung und bis aus weiteres nicht mehr für die repressive Geschwindigkeitsüberwachung einzusetzen“, so das LZPD in dem Schreiben.