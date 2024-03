Reihe von Unglücken „Kaum fassbar“ – Polizei schockiert nach Woche mit sieben Toten im Kreis Kleve

Bereits am Samstag (2. März) war es zu einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Höhe der Einmündung der Burgstraße in Geldern gekommen, bei dem ein 64-jähriger Mann aus Geldern so schwer verletzt wurde, dass er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (8. März) verstarb.