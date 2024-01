Widriges Wetter im Kreis Kleve Schneeschauer im Kreis Kleve – so ist die Lage auf den Straßen

Nachdem es in der Frostnacht von Donnerstag auf Freitag mehr als 25 Mal auf den Straßen des Kreises Kleve gekracht hatte, blieb es danach bislang ruhig. Obwohl es auch am Wochenende teilweise frostig war und einige kleinere Schneeschauer herunterkamen, habe es keinen einzigen schweren Unfall gegeben, teilte Polizeisprecherin Anna Stammen am Montagmorgen mit.