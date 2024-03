Polizei entdeckt Beute in Weeze Polizei hebt Riesen-Diebeslager aus Kuriositäten aus

Die Polizisten trauten vermutlich ihren Augen nicht, als sie sahen, was mutmaßliche Diebe in einem Versteck gehortet hatten: Diverse motorisierte Kinderautos lagerten dort, ein Tresor, ein Flügelhorn. Sogar einen recht mitgenommenen Gitarrenkoffer hatten sie gestohlen. Fast hatte man den Eindruck, dass hier geklaut worden war, was gerade zu bekommen war. Kurioser Höhepunkt der Fundstücke ist eine Art Matte mit der Aufschrift „St. Cyriakus in Weeze. Ich bin dabei!“ Ein Stück, das sicher ideellen Wert haben wird, aber kaum viel Geld auf dem Schwarzmarkt gebracht hätte.