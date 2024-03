„Katastrophale Herangehensweise“ Politiker fordern Einstampfen des Nationalpark-Verfahrens

Das Timing war bemerkenswert: Ausgerechnet am internationalen Tag des Waldes kam der Klever Kreisausschuss zusammen, um darüber zu diskutieren, ob sich der Reichswald als Nationalpark in NRW bewerben solle. Um es vorweg zu nehmen: Nachdem schon der Fachausschuss Ende Februar ohne Beschluss auseinanderging, wollte auch der Kreisausschuss keine Empfehlung an den Kreistag abgeben. Man sei noch nicht zu einer abschließenden Bewertung gekommen, hieß es gleich aus mehreren Fraktionen.