Kreis Klever Schützen : Olaf Theunisse ist der neue Kreis-König

Kleve-Materborn Der Schütze aus Nierswalde löst Vorjahreskönig Matthias Völkers ab. Feierlicher Umzug durch Materborn.

Zwischendurch gab es hin und wieder eine kleine Schauer. Jörg van Diffelen, amtierende Majestät des Schützenvereins Rindern, errang den Kopf (46 Schuss). Im weiteren Verlauf gingen die Preise/Flügel an die Majestäten Dirk Scholten (Bürgerschützenverein Kalkar) und an Gaby Daams (Schützenverein Kessel-Nergena) (41 bzw. 38 Schuss). Nach weiteren 123 Schüssen löste sich der letzte Teil des Vogels kurz um 17.25 Uhr von der Stange.

Nach der Aufstellung der Vereine zog der festliche Schützenzug durch die Gemeinde Materborn zur Mehrzweckhalle. Hier begrüßte der Vorsitzende der Kreisvereinigung in seiner Rede als Ehrengäste den Diakon Andreas Strähnz von der Gemeinde „Zur Heiligen Familie“, der sich die Teilnahme an dem festlichen Umzug nicht nehmen lies.

Als weiterer Ehrengast wurde von der Stadt Kleve der erste stellvertretende Bürgermeister Heinz-Joachim Schmidt begrüßt. Er hob in seinem Grußwort die gute Kameradschaft in der KKSV hervor. Auch für die gute Organisation und große Hilfsbereitschaft des Bürgerschützenverein 1924 Materborn gab es viel Lob und Anerkennung. Die Schützenkameraden waren kurzfristig eingesprungen und hatten dieses jährliche Fest ausgerichtet. Ein besonderer Dank ging noch an die Schießwarte Christoph Henkel, Klaus Wasser und die Kreisgeschäftsführerin Anja Gruben für Durchführung und Koordination des Schießens.

Das große Herbstfest der Kreis-Klever-Schützenvereinigung ist einer der wichtigsten Termine im Kalender des neuen Prinzen und des neuen Kreis-Königspaares. Am Samstag, 12. Oktober, findet zum Abschluss der Schießsaison das große Herbstfest statt. Das Fest wird vom Bürgerschützenverein Hasselt-Qualburg ausgerichtet und findet wie im Vorjahr in Hasselt im großen und beheizten Festzelt (bei Markisen Stange) statt. An diesem Tag werden auch die Preise aus den zur Zeit noch laufenden verschiedenen Schießwettbewerben an die erfolgreichen Vereine und Schützen überreicht.