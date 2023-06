Überraschung im Kreis Kleve Olaf Plotke möchte in den Kreisvorsitz der Grünen

Kreis Kleve · Die Überraschung ist gelungen: Lange Jahre war er in der SPD in Uedem bekannt, nun möchte Olaf Plotke in den Kreisvorstand der Grünen. Die Entscheidung fällt am Samstag.

16.06.2023, 17:26 Uhr