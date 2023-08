Das Ziel ist 20 Prozent So läuft die Ausweitung des ökologischen Landbaus im Kreis Kleve

Das heißt aber nicht, dass das Projekt keine Fortschritte erzielt. Dass der Flächenanteil sich noch nicht verändert hat, sei auch darauf zurückzuführen, dass die Umstellungsphase von konventionell auf ökologisch Jahre dauere, so Surmann. Ohnehin verfolgt das Projekt einen anderen Ansatz: Der Fokus liege auf der Schaffung von „Absatzwegen und Absatzmärkten“ für ökologische Produkte, um Landwirten einen Anreiz zu geben, auf Öko umzusatteln. Um das zu erreichen, wurden Arbeitsgruppen gebildet. Die AG „Heimische Bio-Produkte in der AHV“ zum Beispiel. „AHV“ steht für „Außer-Haus-Verpflegung“. Regionale Bioprodukte sollen in die AHV in den Kreisen integriert werden. Weiterhin arbeite man zur Stärkung des Ökolandbaus in der Modellregion an der Vernetzung von Akteuren, lade zu Informationsveranstaltungen ein und organisiere Gesprächsrunden, so Surmann.