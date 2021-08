Corona-Pandemie : Nachverfolgung von Kontaktpersonen jetzt digital

KLEVE Schon im März habe sich der Kreis Kleve für diese Lösung entschieden. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen läuft nun mit Hilfe von „Iris-Connect“ digital über mehrere Anbieter.

Das Land NRW teilte mit, dass man sich Ende März 2021 für diese Lösung entschieden habe. Denn je nach Inzidenzstufe und aktueller Fassung sehe die Corona-Schutzverordnung vor, dass die Betreiber von Gaststätten, Gastgewerbe, Clubs, Diskotheken, Sportstätten oder Kultureinrichtungen Daten wie Name, Adresse und Aufenthaltszeit der Gäste erfassen müssen, um bei einem positiven Corona-Fall die Kontaktpersonen ermitteln zu können.

Iris-Connect soll es den Gesundheitsämtern ermöglichen, alle notwendigen Daten über die angeschlossenen Anwendungen zu ermitteln. Der Kreis Kleve ist laut eigener Aussage bereits seit Anfang Juli an die Anwendung Iris-Connect angeschlossen. Iris selber hat jedoch erst jetzt auf der eigenen Internetseite eine Liste mit angeschlossenen Apps veröffentlicht, sodass sich interessierte Betreiber nun über kompatible Software-Lösungen unter www.iris-connect.de informieren können. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, so Iris-Connect.

Die Anwendung soll die Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei positiven Covid19-Fällen, bei denen sich eine Person im relevanten Zeitraum an einem bestimmten Ort, wie zum Beispiel Gaststätten, Sportstätten, Clubs, Restaurants oder ähnlichem aufgehalten hat, erleichtern. „Wichtig ist, dass die jeweiligen Betreiber eine Anwendung nutzen, die an das Iris-Connect-System angebunden ist. Dann ist es dem Gesundheitsamt möglich, über das System eine Anfrage für die Kontaktdaten relevanter Personen an die Betreiber zu stellen. Dieser muss dann lediglich die Daten freigeben. Damit ist eine simple Kontaktnachverfolgung für Betreiber und Gesundheitsamt gewährleistet“, versichert der Kreis Kleve.