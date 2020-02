Kolumne Nur mal so : Nur Gewinner durch die Hochschule

Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule Rhein-Waal, bietet den hiesigen Unternehmern seine Zusammenarbeit an. Ein enges Miteinander zwischen Firmen und Hochschule dürfte sich in vielen Fällen zu einer „Win-Win-Situation“ entwickeln.

Man mag es ja noch so bedauern, die Anglizismen, also die aus dem Englischen stammenden und sich in unserer deutschen Sprache festgesetzten Ausdrücke nehmen langsam aber stetig mehr und mehr zu. Wir joggen, wir walken, trinken unseren Kaffee „to go“. Und ganz nebenbei suchen wir insgeheim nach sogenannten „Win-Win-Situationen“.

In Nordrhein-Westfalen wächst die Summe dieser Drittmittel in den letzten Jahren deutlich, nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes um nahezu acht Prozent. Will meinen: Die etwa drei Millionen Euro, die an der Hochschule Rhein-Waal als Drittmittel zu erwarten sein dürften, spiegeln auch wachsende Zuneigung und Freude über zielführende Zusammenarbeit.