Zukunft ungewiss Keine Helfer mehr – Triathlon am Wisseler See abgesagt

Vor der Corona-Pandemie war es Tradition: Einmal jährlich fand am Wisseler See der Herbrand Niederrhein Triathlon N3T statt. Sportbegeisterte konnten ihr Talent und ihren Ehrgeiz in diesem Mehrkampf der Disziplinen unter Beweis stellen. Im vergangenen Jahr war es dann wieder soweit: Nach zwei Corona-Jahren konnten die Sportler wieder um den Sieg wetteifern, indem sie schwammen, liefen und radelten. Die fünfte Ausgabe des Triathlons war ein Erfolg, der auch viele Besucher an den Wisseler See zog. Nun steht fest: Der Triathlon wird in diesem Jahr nicht zurückkehren. Das teilten die Organisatoren vom Klever Verein TriFUN Kleve mit.