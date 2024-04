Es fehlen Ärzte Lösen niederländische Mediziner den Landarztmangel im Kreis Kleve?

In der Region fehlen schon jetzt Ärzte, und die Perspektive ist alles andere als rosig: In den nächsten Jahren verabschieden sich viele Mediziner – die Babyboomer – in den Ruhestand. Der Kreis Kleve weiß um das Problem und hat daher ein Projekt angestoßen, das Abhilfe schaffen könnte: Es geht darum, Initiativen zu entwickeln, um Mediziner aus den Niederlanden am Niederrhein anzusiedeln. Die Kassenärztliche Vereinigung ist mit im Boot, die Euregio Rhein-Waal soll die entsprechenden Kontakte gen Nachbarland knüpfen.