Beleidigung bei Verkehrskontrolle im Kreis Kleve Niederländer „grüßt“ Polizei mit dem Mittelfinger

Es war eigentlich ein Schwerpunkteinsatz gegen Raser im Kreis Kleve. An mehreren Stellen kontrollierte die Polizei das Tempo, schließlich führt zu hohe Geschwindigkeit immer wieder zu Unfällen. Weniger begeistert von der ganzen Aktion war aber offenbar ein Niederländer, wie Polizeisprecherin Anna Stammen jetzt berichtet. Der war auf seinem Motorrad hinter einen Auto hergefahren und in eine der Kontrollen gekommen. Weil der Wagen vor ihm offenbar zu schnell war, wurde der Blitzer ausgelöst. Während der Autofahrer weiterfuhr, stoppte der Biker, wendete und fuhr zurück zum Radarwagen. Hier zeigte er den Beamten deutlich, was er von der Aktion hielt: Er streckte ihnen den Mittelfinger entgegen und brauste dann davon.