Niederländer tanken nochmal voll : Letzte Schlangen zum Abschied des Tankrabatts

Einige Niederländer nutzen den letzten Tag mit billigerem Kraftstoff Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve In den vergangenen Wochen war es zu teils chaotischen Szenen rund um Kranenburgs Tankstellen gekommen. Am letzten Tag des Tankrabatts bildeten sich nochmal Schlangen von Niederländern, der große Ansturm blieb aber aus. Wie teuer wird es in den kommenden Tagen?

Der Mittwoch markierte nicht nur den letzten Tag für das 9-Euro-Ticket, auch der Tankrabatt fällt in Deutschland wieder weg. Damit dürften die Szenen von Niederländern, die selbst Gießkannen an der Zapfsäule voll machen, um sich den Treibstoff mit nach Hause zu nehmen, erst einmal der Vergangenheit angehören. Kostenpflichtiger Inhalt In den vergangenen Monaten war es zu teils chaotischen Szenen auf den Straßen gekommen.

Kleine Schlangen bildeten sich bei den einschlägig bekannten Tankstellen in Kranenburg auch am Mittwoch. Die Niederländer kommen gerne zum Tank-Besuch über die Grenze. Zu großangelegten Panikkäufen in letzter Minute ist es am Mittwoch aber ganz offenbar aber nicht gekommen. Vielleicht auch, weil der ein oder andere aus dem Nachbarland gar nicht auf dem Schirm hat, dass es ab Donnerstag vorbei sein könnte mit dem günstigen Sprit.

Wie viel teurer wird es in den kommenden Tagen? Rein rechnerisch sind 35 Cent für Benzin und 17 Cent für Diesel möglich – um diese Summen wurde die Steuerlast zuvor gesenkt. Allerdings bedeutet das Ende des Rabatts nicht, dass die Preise Punkt Mitternacht um diese Summe in die Höhe schnellen. So rechnet der ADAC etwa, dass Tankstellenbetreiber zuvor zum günstigen Steuersatz eingekaufte Treibstoffmengen weiter günstiger abgeben. Nach Angaben verschiedener Unternehmensverbände handelt es sich dabei aber um vergleichsweise kleine Mengen. Der Bundesverband freier Tankstellen (BFT) rechnet deshalb mit einem deutlichen Preisaufschlag schon in den frühen Morgenstunden.

