Kalender 2020 : Neuer Sparkassenkalender ist ab sofort erhältlich

Straelen Die Sparkasse Rhein-Maas ehrte Hobbyfotografen aus der Region für die schönen Bilder, die es in den Kalender geschafft haben.

Bei der Vorstellung des Sparkassenkalenders 2020 in der Hauptstelle der Sparkasse berichtete Vorstandsvorsitzender Michael Wolters: „Der Jury wurde auch in diesem Jahr die Auswahl der Fotomotive für den neuen Kalender nicht leichtgemacht. Mehr als 320 Fotos wurden von 90 Hobby- und Profifotografen eingereicht.“ Mit dem Titelbild und den zwölf Monatsblättern konnten 13 Fotomotive den Weg in den Kalender finden. Berücksichtigt werden hierbei die Jahreszeiten, damit der Kalender den Jahresverlauf auch in passenden Bildern wiederspiegelt. Zusätzlich sind im Kalendarium, neben den Feiertagen und Ferienterminen, auch die wichtigsten Veranstaltungstermine aus den Kommunen Emmerich, Rees, Kleve, Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Uedem und Straelen aufgeführt.