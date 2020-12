Bistum Münster : Neue Seelsorger für die Altenhilfe

Kreis Kleve Im Kreis Kleve haben sich Menschen als seelsorgliche Begleiter ausbilden lassen. Sie wurden nun im Rahmen einer virtuellen Feierstunde geehrt.

(RP) Viele Menschen brauchen im Alter eine besondere Begleitung, Betreuung oder Pflege und ziehen in eine Altenhilfeeinrichtung. Der Umzug dorthin ist ein besonderer Einschnitt. Viele Bewohner benötigen in dieser Zeit eine besondere seelsorgliche Unterstützung. 17 Mitarbeiter in Altenhilfeeinrichtungen im Bistum Münster haben sich im zurückliegenden Jahr zu seelsorglichen Begleitern ausbilden lassen. Am 19. Dezember schlossen sie die Fortbildung mit dem Titel „Auch die Seele braucht ein Zuhause“ mit einer virtuellen Feierstunde ab.