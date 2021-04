Kreis Kleve : Neue Erziehungsstellen gesucht

SOS-Bereichsleiterin Judith Haesters berät und informiert. Foto: SOS-Kinderdorf e.V./Katrin Wißen

Kreis Kleve Wer interessiert ist, ein Pflegekind in seiner Familie aufzunehmen, für den bietet das SOS-Kinderdorf eine digitale Informationsveranstaltung am 13. April an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Das SOS-Kinderdorf Niederrhein lädt interessierte Einzelpersonen, Paare oder Eltern mit leiblichen Kindern, die fachlich qualifiziert sind und sich vorstellen können, ein Pflegekind in ihrer Familie aufzunehmen, zu einer digitalen Informationsveranstaltung am Dienstag, 13. April, um 18 Uhr ein. SOS-Bereichsleiterin Judith Haesters wird beim virtuellen Treffen das Konzept der Erziehungsstellen vorstellen.

Im Unterschied zu Pflegefamilien ist bei Erziehungsstellen mindestens eine Person im Familienhaushalt fachlich qualifiziert. „Erzieher, Krankenpfleger, (Heil-)Pädagogen oder Ergotherapeuten können Erziehungsstelle werden und ein Kind mit besonderen Herausforderungen als Pflegekind aufnehmen“, sagt Haesters und erläutert weiter: „Die Pflegekinder werden von den Profi-Eltern zuhause auf dem persönlichen Lebensweg eng und vertrauensvoll begleitet, das SOS-Kinderdorf Niederrhein als Träger unterstützt die Familien persönlich und fachlich.“

Wer mehr über das Konzept der Erziehungsstelle und die Unterstützung durch das SOS-Kinderdorf Niederrhein erfahren möchte, kann sich bei per E-Mail judith.haesters@sos-kinderdorf.de für die Online-Veranstaltung anmelden und erhält die Zugangsdaten für das virtuelle Beratungsgespräch. Individuelle Terminvereinbarungen sind auch möglich.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sos-kinderdorf.de/niederrhein.

(RP)