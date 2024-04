Für Klassen und OGS im Kreis Kleve Museum Schloss Moyland kommt in die Schulen

„Das Konzept sieht vor, dass Kunstvermittlerinnen des Museums Klassen weiterführender Schulen besuchen. Dorthin nehmen sie originale Kunstwerke mit“, sagt Museumspädagogin Sarah Lampe, die dann auch mit einer Kollegin die Schüler betreut. Als Original-Werke sind zum Beispiel „Schlange“ von Inge Mahn oder „Untitled (Post Holocene)“ von Navid Nuur dabei. „Wir bringen so das Museum und die Themen der Ausstellung in die Schulen. Schülerinnen und Schüler arbeiten dann gemeinsam in einem Workshop“, sagt Lampe. Die Schulen müssen sich nur im Museum melden, thematische Schwerpunkte, Zeitpunkt und Dauer dieser Einheiten (60 bis 120 Minuten) können individuell mit dem Vermittlungsteam abgestimmt werden, so die Museumspädagogin. Dabei denken die Museumsmacher nicht nur an den regulären Unterricht, sondern auch die Stunden im offenen Ganztag. Jede Schule, die an diesem Projekt teilnimmt, erhält als Erinnerung einen Katalog von türkischen Künstlern mit hochwertigem, individuellem Kunstwerk-Plakatumschlag.